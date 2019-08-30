В США электромобили начали существенно дешеветь: что происходит

Цены на электромобили в США продолжают падать несмотря на то, что бензиновые внедорожники и легкие грузовики по прежнему удерживают более 50% рынка продаж.
Об этом сообщает издание Quartz со ссылкой на данные исследовательского дома Cox Automotive.
Также издание подчеркивает, что средняя цена всех автомобилей в США составила $36 600, что на 2% больше, чем в прошлом году.
По оценке аналитиков, цены на электромобили упали с 64 300 до 55 600 тысяч долларов, что на 13,4% меньше, чем в предыдущем году — во многом благодаря успеху компании Tesla и ее популярного электрокара Model 3, стартовая розничная цена которой составляет 38 тысяч долларов.
Эксперты также отмечают, что заняв всего 2% от общего объема продаж в США, массовый рынок сбыта электромобилей все еще является несбыточной мечтой, пусть даже более дешевые аккумуляторы, экономичность использования и создание новых сборочных линий постоянно снижают цены и стимулируют спрос на "зеленые" авто.
Также стоит учитывать, что покупатели автомобилей среднего класса чувствительны к ценам и предпочитают экономичные модели, поэтому введение в США "правил средней топливной эффективности", которые предписывают к 2025 году ввести правило "54,5 мили на галлон, внесет свой вклад в популяризацию электромобилей.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский резко поменял правила для электромобилей.
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