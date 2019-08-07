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Зеленский подписал закон об электромобилях: что он даст украинцам

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о доступе электромобилей к зарядным станциям. Это даст преференции водителям электрокаров и подтолкнет развитие зарядной инфраструктуры – OBOZREVATEL разбирался в подробностях.

Текст проекта закона №10405 опубликован на сайте Верховной Рады. Теперь в течение полугода после официальной публикации исполнительная власть должна ввести для электрокаров зеленые номера - то есть номера с зеленым цветом шрифта.

Кроме того появятся требования к паркоместам для электрокаров, введут специальные дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Также введут штрафы в размере от 340 до 510 гривен за остановку или стоянку машины на традиционном топливе на месте для электромобиля, либо за создание препятствий водителям электрокаров.

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Зеленая улица для "зеленых" автомобилей

Зеленая улица для "зеленых" автомобилей

Органы, ответственные за реализацию описанных мер – МВД, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Что получают электрокары

  • Зеленые номера

  • Выделенные места на парковках

  • Беспрепятственный доступ к зарядным станциям

Остальные авто получают штрафы за нарушение законных интересов машин на электротяге.

Цель закона:

  • защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядкам и парковкам

  • приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам

  • увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей

  • подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

Накануне OBOZREVATEL сообщал что Президент Зеленский подписал закон (№10357), который вернул “зеленый” тариф домашним наземным солнечным электростанциям.

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Темы
Светлая энергия Жизнь в стиле эко электрокары
Место
Украина
Теги
Green Oboz электромобили
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