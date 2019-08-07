Зеленский подписал закон об электромобилях: что он даст украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о доступе электромобилей к зарядным станциям. Это даст преференции водителям электрокаров и подтолкнет развитие зарядной инфраструктуры – OBOZREVATEL разбирался в подробностях.

Текст проекта закона №10405 опубликован на сайте Верховной Рады. Теперь в течение полугода после официальной публикации исполнительная власть должна ввести для электрокаров зеленые номера - то есть номера с зеленым цветом шрифта.

Кроме того появятся требования к паркоместам для электрокаров, введут специальные дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Также введут штрафы в размере от 340 до 510 гривен за остановку или стоянку машины на традиционном топливе на месте для электромобиля, либо за создание препятствий водителям электрокаров.

Зеленая улица для "зеленых" автомобилей

Органы, ответственные за реализацию описанных мер – МВД, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Что получают электрокары

Зеленые номера

Выделенные места на парковках

Беспрепятственный доступ к зарядным станциям

Остальные авто получают штрафы за нарушение законных интересов машин на электротяге.

Цель закона:

защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядкам и парковкам

приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам

увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей

подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

Накануне OBOZREVATEL сообщал что Президент Зеленский подписал закон (№10357), который вернул “зеленый” тариф домашним наземным солнечным электростанциям.

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