Электромобиль класса "люкс": в США рассказали о дебюте конкурента Tesla Model S

Американская компания Lucid покажет "люксовый электромобиль" Air во время международной выставки New York International Auto Show в апреле 2020 года.

Об этом сообщает CarAndDriver. Впервые электрокар Lucid Air был анонсирован в 2016 году – автомобиль создавался для того, чтобы стать конкурентом для ведущих компаний, в частности, Tesla, отмечает издание.

Электромобиль Lucid Air redbull.com

"Мы много лет работали над созданием этого электромобиля. Сейчас мы наконец-таки готовы показать наш собственный электромобиль не только конкурентам из Tesla, но и всему миру", – заявил директор компании Питер Робинсон.

Сейчас компания открыла линию приёма предварительных заказов для своих клиентов. Чтобы это сделать, необходимо внести на депозит $1 тыс. Первые модели должны поступить покупателям в конце текущего года.

Если Lucid Air окажется таким, каким его представляли немного ранее, то за $60 тыс. каждый покупатель получит люксовый седан с максимальной скоростью 322 км/ч, запасом хода в 644 км и мощной аккумуляторной батареей.

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