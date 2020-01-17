Главная Новости
17 января • обновлено в 14:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Электромобиль класса "люкс": в США рассказали о дебюте конкурента Tesla Model S

854
Читать материал на украинском

Американская компания Lucid покажет "люксовый электромобиль" Air во время международной выставки New York International Auto Show в апреле 2020 года.

Об этом сообщает CarAndDriver. Впервые электрокар Lucid Air был анонсирован в 2016 году – автомобиль создавался для того, чтобы стать конкурентом для ведущих компаний, в частности, Tesla, отмечает издание.

Электромобиль Lucid Air

Электромобиль Lucid Air

redbull.com

Новости
Jaguar начала тесты нового электромобиля: в сеть попали скрытые снимки

"Мы много лет работали над созданием этого электромобиля. Сейчас мы наконец-таки готовы показать наш собственный электромобиль не только конкурентам из Tesla, но и всему миру", – заявил директор компании Питер Робинсон.

Сейчас компания открыла линию приёма предварительных заказов для своих клиентов. Чтобы это сделать, необходимо внести на депозит $1 тыс. Первые модели должны поступить покупателям в конце текущего года.

Если Lucid Air окажется таким, каким его представляли немного ранее, то за $60 тыс. каждый покупатель получит люксовый седан с максимальной скоростью 322 км/ч, запасом хода в 644 км и мощной аккумуляторной батареей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных мифах, которые касаются возможного вреда или выгоды от использования электромобиля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги