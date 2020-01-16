Jaguar начала тесты нового электромобиля: в сеть попали скрытые снимки

Компания Jaguar начала тестировать электромобиль XJ, тестовая версия которого создана на основе седана XF.

Журналисты смогли сфотографировать прототип авто, покрытый камуфляжем, сообщает Motor1. Технические характеристики электромобиля по-прежнему не раскрываются, отмечает издание.

Электромобиль Jaguar XJ motor1.com

На данный момент известно, что электрический седан строят на новой платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA). На нее со временем переведут все прочие Jaguar и Land Rover, включая электрический кроссовер I-Pace.

Электромобиль Jaguar XJ motor1.com

Архитектура MLA изначально рассчитана на разные типы силовых установок. Полностью электрические модели получат батарею емкостью в 90,2 кВт*ч, которая обеспечит автомбилю запас хода в 470 км на одном заряде.

Электромобиль Jaguar XJ motor1.com

Подключаемым гибридам достанется аккумулятор на 13,1 кВт*ч с запасом хода в 50 км. Также компания запланировала выпуск умеренных гибридов и топливную версию авто, которая выйдет после электромобиля.

Электромобиль Jaguar XJ motor1.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как дизайнерское бюро Lister из Великобритании создало более быструю и аэродинамическую версию электрического кроссовера (SUV-E) Jaguar I-Pace.

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