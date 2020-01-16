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16 января • обновлено в 12:44
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Jaguar начала тесты нового электромобиля: в сеть попали скрытые снимки

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Компания Jaguar начала тестировать электромобиль XJ, тестовая версия которого создана на основе седана XF.

Журналисты смогли сфотографировать прототип авто, покрытый камуфляжем, сообщает Motor1. Технические характеристики электромобиля по-прежнему не раскрываются, отмечает издание.

Электромобиль Jaguar XJ

Электромобиль Jaguar XJ

motor1.com

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На данный момент известно, что электрический седан строят на новой платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA). На нее со временем переведут все прочие Jaguar и Land Rover, включая электрический кроссовер I-Pace.

Электромобиль Jaguar XJ

Электромобиль Jaguar XJ

motor1.com

Архитектура MLA изначально рассчитана на разные типы силовых установок. Полностью электрические модели получат батарею емкостью в 90,2 кВт*ч, которая обеспечит автомбилю запас хода в 470 км на одном заряде.

Электромобиль Jaguar XJ

Электромобиль Jaguar XJ

motor1.com

Подключаемым гибридам достанется аккумулятор на 13,1 кВт*ч с запасом хода в 50 км. Также компания запланировала выпуск умеренных гибридов и топливную версию авто, которая выйдет после электромобиля.

Электромобиль Jaguar XJ

Электромобиль Jaguar XJ

motor1.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как дизайнерское бюро Lister из Великобритании создало более быструю и аэродинамическую версию электрического кроссовера (SUV-E) Jaguar I-Pace.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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