Електромобіль класу "люкс": у США розповіли про дебют конкурента Tesla Model S

Американська компанія Lucid покаже "люксовий електромобіль" Air під час міжнародної виставки New York International Auto Show в квітні 2020 року.

Про це повідомляє CarAndDriver. Вперше електрокар Lucid Air було анонсовано в 2016 році – автомобіль створювали для того, щоб стати конкурентом для провідних компаній, зокрема, Tesla, відзначає видання.

Електромобіль Lucid Air redbull.com

"Ми багато років працювали над створенням цього електромобіля. Зараз ми нарешті таки готові показати наш власний електромобіль не тільки конкурентам з Tesla, але і всьому світу", – заявив директор компанії Пітер Робінсон.

Зараз компанія відкрила лінію прийому попередніх замовлень для своїх клієнтів. Щоб це зробити, необхідно внести на депозит $1 тис. Перші моделі повинні надійти покупцям в кінці поточного року.

Якщо Lucid Air виявиться таким, яким його уявляли трохи раніше, то за $60 тис. кожен покупець отримає люксовий седан з максимальною швидкістю 322 км/год, запас ходу в 644 км і потужною акумуляторною батареєю.

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