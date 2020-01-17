Головна Новини
17 січня • оновлено в 14:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Електромобіль класу "люкс": у США розповіли про дебют конкурента Tesla Model S

875
Читати матеріал російською

Американська компанія Lucid покаже "люксовий електромобіль" Air під час міжнародної виставки New York International Auto Show в квітні 2020 року.

Про це повідомляє CarAndDriver. Вперше електрокар Lucid Air було анонсовано в 2016 році – автомобіль створювали для того, щоб стати конкурентом для провідних компаній, зокрема, Tesla, відзначає видання.

Електромобіль Lucid Air

Електромобіль Lucid Air

redbull.com

Новини
Jaguar розпочала тести нового електромобіля: в мережу потрапили приховані знімки

"Ми багато років працювали над створенням цього електромобіля. Зараз ми нарешті таки готові показати наш власний електромобіль не тільки конкурентам з Tesla, але і всьому світу", – заявив директор компанії Пітер Робінсон.

Зараз компанія відкрила лінію прийому попередніх замовлень для своїх клієнтів. Щоб це зробити, необхідно внести на депозит $1 тис. Перші моделі повинні надійти покупцям в кінці поточного року.

Якщо Lucid Air виявиться таким, яким його уявляли трохи раніше, то за $60 тис. кожен покупець отримає люксовий седан з максимальною швидкістю 322 км/год, запас ходу в 644 км і потужною акумуляторною батареєю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про популярних міфах, які стосуються можливого шкоди або вигоди від використання електромобіля.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги