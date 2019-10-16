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16 октября • обновлено в 06:34
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/ Электротранспорт

В США "угольный" пикап бросил вызов Tesla: драматическое видео

1.5т Читать материал на украинском

В США дизельный пикап с "угольной" модификацией безуспешно попытался обогнать электрокар Tesla и рассмешил сеть своим поведением.

Об этом сообщает портал Insideeves. Авторы подчеркивают, что установленная на пикапе модификация является незаконной в большинстве штатов и является "экологическим абсурдом" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пикап с модификацией Rolling Coal

Пикап с модификацией Rolling Coal

reddit.com

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В США пользователь Tesla снял на видео, как его электрокар попытался обогнать дизельный пикап марки Ram Trucks. Особого юмора ситуации добавил тот факт, что экологически чистую Tesla попыталось обогнать дизельное авто с особой модификацией, которую в США называют "rolling coal". При создании такой модификации в двигатель подается гораздо больше топлива, чтобы выбрасывать в воздух черные клубы сажи выхлопных газов.

В свое время американские любители соревнований в погоне за дополнительной мощностью начали убирать на дизельных пикапах сажевые фильтры и упрощать систему выхлопа. Это дало прирост лошадиных сил, а побочным эффектом стали густые клубы дыма из труб. Идея понравилась публике и со временем появилась модификация "roll coal" — если переводить термин, то по смыслу и духу получится "давать угля". В самом простом варианте из выхлопа дизельного автомобиля удаляется сажевый фильтр.

На видео видно, как водитель пикапа, уверенный в мощности своего авто, пытается догнать электрокар Tesla, маневрируя в потоке машин. При этом водитель электромобиля с легкостью отрывается от погони, увеличивая разрыв между машинами.

В определенный момент дизельный пикап, словно отчаявшись догнать электрокар, резко издает неприличный звук и выбрасывает из выхлопных труб густые клубы дыма. Этот момент особенно рассмешил авторов издания, которые отметили ироничность ситуации, когда "экологически чистое авто с легкостью обгоняет чадящий дизель, загрязняющий атмосферу ядовитыми газами".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про изобретение ижнеров из США, которые совершили прорыв в сфере превращения бензиновых авто в электрокары.

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили
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70rus xxx
70rus xxx
Кто нить что то понял?Какая нах.. гонка в плотном потоке
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