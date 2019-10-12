Электрокар будущего: Toyota показала шокирующий концепт

Компания Toyota показала концепт футуристического электромобиля LQ с автономным управлением и встроенным помощником.

Об этом сообщает Motor1. По данным издания, Toyota покажет рабочую версию концепта на Токийском автосалоне в конце октября.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ построен на базе проекта i-Concept, который впервые показали в 2017 году на выставке в Лас-Вегасе. Инженеры компании утверждают, что встроенный в электрокар помощник Yui является своего рода искусственным интеллектом, который способен самостоятельно подбирать саундтрек, опираясь на манеру езды и настроение водителя, и даже может снабжать пассажиров необходимой информацией.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ motor1.com

При помощи датчиков подсветки интерьера система сможет указывать на пассажира, к которому обращается в конкретный момент. В будущем Toyota обещает появление Yui в смартфонах и мобильных устройствах.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ motor1.com

В оптику концепта также встроена система Digital Micromirror Device, состоящая из сотен тысяч микрозеркал. Ее цель – проецировать на проезжую часть различные пиктограммы и надписи для "общения" с остальными участниками движения и пешеходами. Благодаря функции Valet Parking System электромобиль сам найдет место на ближайшей стоянке, припаркуется, и при необходимости вернется обратно.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ motor1.com

В салоне также установят мониторы на органических светодиодах, систему дополненной реальности, кресла с автоматическими пневмокамерами в подушке и специально разработанную функцию очистки воздуха.

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