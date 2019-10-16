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16 жовтня • оновлено в 06:35
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У США "вугільний" пікап кинув виклик Tesla: драматичне відео

1.4т Читати матеріал російською

У США дизельний пікап з "вугільною" модифікацією безуспішно спробував обігнати електрокар Tesla і розсмішив мережу своєю поведінкою.

Про це повідомляє портал Insideeves. Автори підкреслюють, що встановлена на пікапі модифікація є незаконною в більшості штатів і є "екологічним абсурдом" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Пікап з модифікацією Rolling Coal

Пікап з модифікацією Rolling Coal

reddit.com

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У США користувач Tesla зняв на відео, як його електрокар спробував обігнати дизельний пікап марки Ram Trucks. Особливого гумору ситуації додав той факт, що екологічно чисту Tesla спробувало обігнати дизельне авто з особливою модифікацією, яку в США називають "rolling coal". При створенні такої модифікації в двигун подається набагато більше палива, щоб викидати в повітря чорні клуби сажі вихлопних газів.

Свого часу американські любителі змагань в гонитві за додатковою потужністю почали прибирати на дизельних пікапах сажові фільтри і спрощувати систему вихлопу. Це дало приріст кінських сил, а побічним ефектом стали густі клуби диму з труб. Ідея сподобалася публіці і згодом з'явилася модифікація "roll coal" – якщо переводити термін, то за змістом і духом вийде "давати вугілля". У найпростішому варіанті з вихлопу дизельного автомобіля видаляється фільтр сажі.

На відео видно, як водій пікапа, впевнений в потужності свого авто, намагається наздогнати електрокар Tesla, маневруючи в потоці машин. При цьому водій електромобіля з легкістю відривається від погоні, збільшуючи розрив між машинами.

У певний момент дизельний пікап, немов зневірившись наздогнати електрокар, різко видає непристойний звук і викидає з вихлопних труб густі клуби диму. Цей момент особливо розсмішив авторів видання, які відзначили іронічність ситуації, коли "екологічно чисте авто з легкістю обганяє чадний дизель, що забруднює атмосферу отруйними газами".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про винахід іжнеров з США, які зробили прорив у сфері перетворення бензинових авто в електрокари.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі
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70rus xxx
70rus xxx
Кто нить что то понял?Какая нах.. гонка в плотном потоке
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