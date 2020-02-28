На гоночной трассе Thermal Club в американской калифорнии прошли полевые испытания электрического суперкара Drako GTE.

Об этом сообщает Electrek. За рулем люксового автомобиля стоимостью $1,25 млн во время испытаний был известный пилот-испытатель Lamborghini Валентино Балбони (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический гиперкар Drako GTE electrek.com

Первая модель компании представляет собой четырехместный электрический суперкар, с батарей на 90 кВт*ч и функцией быстрой зарядки. Ключевой особенностью авто является его трансмиссия с четырьмя моторами, где каждый двигатель может работать в диапазоне мощностей от +225 кВт до -225 кВт.

Четыре двигателя с постоянными магнитами генерируют мощность в 1200 л.с. при суммарном крутящем моменте в 8800 Нм. Максимальная скорость авто составит более 330 км/ч.

Каждое из колес GTE связано с двигателем через отдельные редукторы с прямым приводом, это позволяет индивидуально управлять ими для очень точной передачи крутящего момента. Также у каждого мотора есть своя коробка передач на колесе, это обеспечивает чрезвычайно высокий крутящий момент.

Такая система позволяет использовать технологию векторного управления крутящим моментом для коррекции рулевого управления в ситуациях с высокими эксплуатационными характеристиками. Это позволяет владельцам авто, которые любят скорость, использовать Drako GTE во время гонок, отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, как британский автопроизводитель Lister Motor опубликовал тизер полностью электрического гиперкара Storm.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram