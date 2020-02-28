На гоночній трасі Thermal Club в американській каліфорнії пройшли польові випробування електричного суперкара Drako GTE.

Про це повідомляє Electrek. За кермом люксового автомобіля вартістю $1,25 млн під час випробувань був відомий пілот-випробувач Lamborghini Валентино Балбоні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний гіперкар Drako GTE electrek.com

Перша модель компанії являє собою чотиримісний електричний суперкар, з батарей на 90 кВт*год і функцією швидкої зарядки. Ключовою особливістю авто є його трансмісія з чотирма моторами, де кожен двигун може працювати в діапазоні потужностей від +225 кВт до -225 кВт.

Чотири двигуна з постійними магнітами генерують потужність в 1200 л.с. при сумарному моменті в 8800 Нм. Максимальна швидкість авто складе більше 330 км/год.

Кожне з коліс GTE пов'язано з двигуном через окремі редуктори з прямим приводом, це дозволяє індивідуально управляти ними для дуже точної передачі крутного моменту. Також у кожного мотора є своя коробка передач на колесі, це забезпечує надзвичайно високий крутний момент.

Така система дозволяє використовувати технологію векторного управління крутним моментом для корекції рульового управління в ситуаціях з високими експлуатаційними характеристиками. Це дозволяє власникам авто, які люблять швидкість, використовувати Drako GTE під час гонок, відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, як британський автовиробник Lister Motor опублікував тизер повністю електричного гіперкара Storm.

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