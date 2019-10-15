Заряжается за девять минут: в Швеции создали самый дешевый электрокар в мире

Шведский стартап Unity анонсировал старт продаж своего одноместного электрокара, который при стартовой цене в $19 600 станет одним из самых дешевых электромобилей в мире.

Об этом сообщает издание Autocar. Ожидается, что на рынке электрокар появится уже весной 2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Концепт Unity One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Модели базовой стоимости получат аккумулятор на 12 кВт при запасе хода в 150 км, однако за дополнительную плату можно будет поднять максимальный запас хода до 300 км. При этом для зарядки базовой батареи придется тратить всего 9 минут, а вот на увеличенную потребуется порядка 17 минут при использовании зарядной станции на 50 кВт.

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Заднеприводной Unity One получит электродвигатель мощностью 67 л.с. способный развить скорость 50 км/ч за 4,1 секунды и разогнаться до 100 км/ч за 9,9 секунд. Максимальная скорость электрокара составляет 120 км/ч, при чем инженеры добавили функции режимов работы City и Boost для переключения между экономным и производительным режимами работы двигателя.

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Концепт электрического ситикара Uniti One autocar.co.uk

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США камера электромобиля случайно сняла секретные испытания нового электрокара Tesla Model Y.

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