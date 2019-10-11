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11 октября • обновлено в 17:16
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Dyson отказалась создавать "фантастический электрокар": что изменилось

1.9т Читать материал на украинском

Компания Dyson, производящая люксовую домашнюю технику, отказалась от планов создать электромобиль.

Об этом сообщил глава компании Джеймс Дайсон, пишет портал Autocar. Журналистам удалось ознакомиться с письмом, в котором бизнесмен описал причины своего решения.

Концепт электрокара Dyson

Концепт электрокара Dyson

autocar.co.uk

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"Мы разработали фантастическую машину. Наши инженеры были изобретательны в своем подходе, оставаясь верными нашей философии. Однако, хотя мы очень старались на протяжении всего процесса разработки, мы больше не видим, как сделать проект рентабельным", – говорится в обращении к сотрудникам.

В письме отмечается, что компания планировала производить автомобиль на новом заводе в Сингапуре, и вскоре должна была начать процесс оборудования производственных мощностей. Однако, несмотря на все усилия, совет директоров "не смог отыскать покупателя".

Компания меняет стратегию и собирается сконцентрироваться на создании твердотельных батарей и робототехнике, а также уделить отдельное внимание разработке искусственного интеллекта и машинному обучению.

Напомним, что о своем желании создать электрокар компания объявила еще в октябре 2018 года, анонсировав выделение порядка $1,3 млрд на его разработку. Всего планировалось выпустить три модели электрокаров, причем первый должен был сойти с конвейера в 2020 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах концерна Bosch выпустить на рынок микрочипы, которые существенно повысят запас хода электромобилей.

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Тема
Электротранспорт
Место
Великобритания
Теги
электромобили Green Oboz
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