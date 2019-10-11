Dyson отказалась создавать "фантастический электрокар": что изменилось

Компания Dyson, производящая люксовую домашнюю технику, отказалась от планов создать электромобиль.

Об этом сообщил глава компании Джеймс Дайсон, пишет портал Autocar. Журналистам удалось ознакомиться с письмом, в котором бизнесмен описал причины своего решения.

Концепт электрокара Dyson autocar.co.uk

"Мы разработали фантастическую машину. Наши инженеры были изобретательны в своем подходе, оставаясь верными нашей философии. Однако, хотя мы очень старались на протяжении всего процесса разработки, мы больше не видим, как сделать проект рентабельным", – говорится в обращении к сотрудникам.

В письме отмечается, что компания планировала производить автомобиль на новом заводе в Сингапуре, и вскоре должна была начать процесс оборудования производственных мощностей. Однако, несмотря на все усилия, совет директоров "не смог отыскать покупателя".

Компания меняет стратегию и собирается сконцентрироваться на создании твердотельных батарей и робототехнике, а также уделить отдельное внимание разработке искусственного интеллекта и машинному обучению.

Напомним, что о своем желании создать электрокар компания объявила еще в октябре 2018 года, анонсировав выделение порядка $1,3 млрд на его разработку. Всего планировалось выпустить три модели электрокаров, причем первый должен был сойти с конвейера в 2020 году.

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