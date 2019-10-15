Заряджається за дев'ять хвилин: у Швеції створили найдешевший електрокар у світі

Шведський стартап Unity анонсував початок продажів свого одномісного електрокара, який зі стартовою ціною $19 600 стане одним із найдешевших електромобілів у світі.

Про це повідомляє видання Autocar. Очікується, що на ринку новинка з'явиться вже навесні 2020 року (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Концепт Unity One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Моделі нижчої вартості матимуть акумулятор на 12 кВт із запасом ходу в 150 км, однак за додаткову плату останній показник можна буде підняти до 300 км. Водночас, щоб зарядити базову батарею доведеться витратити всього 9 хвилин, а збільшену – приблизно 17 хвилин із використанням зарядної станції на 50 кВт.

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Задньопривідний Unity One отримає електродвигун потужністю 67 к.с., що здатний розвинути швидкість 50 км/год за 4,1 секунди і розігнатися до 100 км/год за 9,9 секунд. Максимальна швидкість авто становить 120 км/год, водночас інженери додали функції режимів роботи City і Boost для перемикання між економним і продуктивним режимами роботи двигуна.

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Концепт електричного сітікара Uniti One autocar.co.uk

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у США камера електромобіля випадково зняла секретні випробування нового електрокара Tesla Model Y.

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