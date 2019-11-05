В Канаде создали гибридный внедорожный электробайк

В Канаде компания Daymak показала необычный электрический велосипед Beast 2.0, который по своим параметрам больше напоминает гибрид внедорожного мотоцикла.

Об этом сообщает Electrek. Авторы отмечают, что внешний вид транспортного средства обманчив, и несмотря на огромные внедорожные шины и мощную раму, это все-таки велосипед, а не мотоцикл.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

"Кто бы ни сказал "все в меру", очевидно, никогда не катался на новом электрическом велосипеде Daymak Beast 2.0. В этом нелепом изобретении нет ничего умеренного: здесь есть огромная рама, гигантские шины и рудиментарные педали, которые работают, но вряд ли будут использоваться", – отмечает издание.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Журналисты отмечают, что установленные на "велосипеде" педали полностью функциональны, несмотря на низкое передаточное число. Для того, чтобы контролировать езду без педалей, используются передние и заднице гидравлические тормоза.

Daymak Beast 2.0 также получил огромные протекторы, которые больше подойдут для квадроцикла. На заднем колесе находится мотор мощностью 500 Вт, при этом велосипед оснащен батареей на 60 В, которая способна потреблять гораздо больше энергии, чем обычная батарея для электрического велосипеда.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Daymak Beast 2.0 electrek.co

"Beast 2.0 на самом деле поставляется с тремя вариантами батарей разной мощности: свинцово-кислотная батарея (SLA) 1,8 кВтч, литий-ионная батарея 2,4 кВтч или литий-титанатная (LTO) батарея 1,5 кВтч. Последняя способна работать до 20 000 циклов зарядки. Сравните это с обычными 800-1000 циклами обычных литий-ионных аккумуляторов", – подчеркивают журналисты.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Скорость электробайка ограничена на 32 км/ч, чтобы соответствовать существующим в Канаде правилам для электронных велосипедов. Однако по желанию можно перевести Beast 2.0 в режим внедорожника, и это увеличит скорость до 45 км/ч.

Регулировка может быть выполнена через приложение для смартфона, благодаря встроенному контроллеру Bluetooth. Также через телефон можно настроить Beast 2.0 по своему вкусу, регулируя параметры вождения и производительности.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Модель начального уровня с запасом хода в 50 км обойдется в $2999, версия с литий-ионным аккумулятором стоит $4999 с радиусом действия в 60 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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