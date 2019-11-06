У Мілані показали спортивний електробайк RevoNEX: фото і відео

На виставці EICMA в італійському Мілані тайванська компанія KYMCO показала концепт електричного мотоцикла RevoNEX.
Про це повідомляє Electrek. Видання відзначає, що новий електробайк успадкував частину дизайнерських і технологічних рішень попереднього мотоцикла компанії, електричного супербайка SuperNEX (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
Розробники обіцяють, що RevoNEX зможе розганятися до 100 км/год за 3,9 сек. Якщо водій вирішить продовжити розгін, то швидкість в 200 км/год байк зможе розвинути за 8,7 сек.
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
На жаль, представники компанії KYMCO відмовилися розкрити інформацію про те, яка в мотоциклі буде батарея або якими запасом потужності він буде оснащений. Однак вже зараз відомо про 6-ступінчату механічну коробку передач, наявність якої відповідає концепції компанії "управління швидкістю демонструє мистецтво їзди на мотоциклі".
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
RevoNEX також отримає систему управління запуском KYMCO, яка допомагає гонщикам щораз робити "ідеальний старт", контролюючи тягу, завдяки чому водій може зосередитися суто на русі. На жаль, точні параметри і можливість купити електробайк з'являться не раніше 2021 року
Електричний мотоцикл KYMCO RevoNEX
electrek.co
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