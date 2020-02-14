В Европе запустят сверхскоростные поезда на аккумуляторах: озвучены сроки

Компания Alstom в Германии подписала контракт на производство электрических поездов Coradia Continental BEMU на аккумуляторных батареях.

Первые одиннадцать поездов попадут на рынок в 2023 году, сообщает Insideeves. Транспортные средства появятся на региональном маршруте Лейпциг-Хемниц, где смогут проходить расстояние до 80 км на неэлектрифицированном участке пути.

Аккумуляторный поезд Coradia Continental BEMU компании Alstom insideevs.com

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Электрификация железнодорожного транспорта приобретает новую форму. Поезда Coradia Continental BEMU получают электроэнергию и подзаряжаются от контактного провода, а на участках пути без электричества работают от мощной автономной батареи", – сообщает издание.

Общая стоимость контракта на производство и содержание поездов, подписанного до 2032 года, составляет 100 млн евро. Производство электрических поездов будет налажено на заводе компании в Зальцгиттере, земля Нижняя Саксония.

Элементы питания для поездов будет выпускать аккумуляторное подразделение Alstom во французском городе Тарбе.

Спецификация на батареи пока не представлена, но можно ожидать, что их емкость составит несколько сотен кВт*ч, чего хватит на прохождение от 80 до 120 км и эксплуатацию в течение как минимум десяти лет. Внешне электрические поезда не претерпят изменений по сравнению с дизайном Coradia Continental BEMU, добавится только батарея на крыше.

Длина трехвагонного состава равна 56 метрам, в нем 150 посадочных мест, максимальная скорость – 160 км/ч. Помимо стандартных электричек и новых поездов на батареях Alstom предлагает железнодорожным операторам локомотивы на водородных топливных элементах, и уже подписаны два контракта на выпуск в общей сложности 41 таких поездов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как железнодорожный оператор Deutsche Bahn в Германии планирует использовать энергию прибрежных ветроэлектростанций для питания своих поездов.

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