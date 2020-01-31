Главная Новости
31 января • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В Великобритании создали поезд на аккумуляторах: как он работает

530
Читать материал на украинском

Компания Vivarail в Великобритании завершила испытания поезда Class 230 с тяговыми аккумуляторными батареями.

Об этом сообщает EnergyLiveNews. Согласно заявлению испытателей, трехвагонный поезд во время тестов проехал более 60 км, используя батареи в качестве единственного источника энергии.

Электрический поезд Class 230

Электрический поезд Class 230

energylivenews.com

Новости
В Германии поезда крупной транспортной сети перейдут на энергию солнца

По результатам испытаний было принято решение, что поезд можно использовать в коммерческих пассажирских перевозках.Теперь поезда с литий-ионными батареями начнут использовать в качестве замены устаревших дизельных экземпляров, утверждают в компании.

"Мы начали нашу работу по питанию от батарей пару лет назад, и с тех пор мы построили систему быстрой зарядки и доказали, что поезда на аккумуляторах могут работать. В новом типе поезда мы уверенно прогнозируем его способность проехать расстояние в 100 км между зарядками при времени зарядки всего 10 минут", – заявил генеральный директор Vivarail Адриан Шутер.

Стоит отметить, что ранее аналогичные эксперименты уже проводили в Шотландии. Там проводили испытания пассажирских поездов на аккумуляторах, причем сразу вместе с пассажирами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как железнодорожный оператор Deutsche Bahn в Германии планирует использовать энергию прибрежных ветроэлектростанций для питания своих поездов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Великобритания
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги