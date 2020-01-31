В Великобритании создали поезд на аккумуляторах: как он работает

Компания Vivarail в Великобритании завершила испытания поезда Class 230 с тяговыми аккумуляторными батареями.

Об этом сообщает EnergyLiveNews. Согласно заявлению испытателей, трехвагонный поезд во время тестов проехал более 60 км, используя батареи в качестве единственного источника энергии.

Электрический поезд Class 230 energylivenews.com

Новости В Германии поезда крупной транспортной сети перейдут на энергию солнца

По результатам испытаний было принято решение, что поезд можно использовать в коммерческих пассажирских перевозках.Теперь поезда с литий-ионными батареями начнут использовать в качестве замены устаревших дизельных экземпляров, утверждают в компании.

"Мы начали нашу работу по питанию от батарей пару лет назад, и с тех пор мы построили систему быстрой зарядки и доказали, что поезда на аккумуляторах могут работать. В новом типе поезда мы уверенно прогнозируем его способность проехать расстояние в 100 км между зарядками при времени зарядки всего 10 минут", – заявил генеральный директор Vivarail Адриан Шутер.

Стоит отметить, что ранее аналогичные эксперименты уже проводили в Шотландии. Там проводили испытания пассажирских поездов на аккумуляторах, причем сразу вместе с пассажирами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как железнодорожный оператор Deutsche Bahn в Германии планирует использовать энергию прибрежных ветроэлектростанций для питания своих поездов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!