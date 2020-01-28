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28 января • обновлено в 10:59
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/ Солнечная энергетика

В Германии поезда крупной транспортной сети перейдут на энергию солнца

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Руководство железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB) в Германии подписало соглашение с разработчиком солнечных электростанций Enerparc о прямых поставках "зеленой" энергии.

В рамках договора Enerparc построит солнечную электростанцию мощностью 42 МВт, которая будет подавать электричество непосредственно в контактную сеть Deutsche Bahn. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Deutsche Bahn

Deutsche Bahn

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"Впервые мы подаем солнечную энергию непосредственно в контактную сеть. Мы открываем новые возможности в реализации нашей стратегии защиты климата. Новый солнечный парк также поможет нам еще больше увеличить долю зеленой электроэнергии", – заявил директор отдела инфраструктурных проектов DB Рональд Пофалла. В компании подчеркивают, что нынешний проект является уникальным и отличается от обычной практики прямых договоров купли-продажи электроэнергии, которая широко используется немецкими железными дорогами.

На сегодняшний день Deutsche Bahn является крупнейшим потребителем возобновляемой энергии в Германии. Доля "зеленой генерации" в настоящее время составляет уже 60% от общего потребления электроэнергии концерна.

Стоит отметить, что к 2038 году Deutsche Bahn планирует полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Deutsche Bahn планирует использовать энергию прибрежных ветроэлектростанций для питания своих поездов.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Германия
Теги
возобновляемая энергия Green Oboz
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