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14 лютого • оновлено в 16:46
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В Європі запустять надшвидкісні потяги на акумуляторах: озвучено терміни

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Компанія Alstom в Німеччині підписала контракт на виробництво електричних поїздів Coradia Continental BEMU на акумуляторних батарях.

Перші одинадцять поїздів потраплять на ринок у 2023 році, повідомляє Insideeves. Транспортні засоби з'являться на регіональному маршруті Лейпциг-Хемніц, де зможуть проходити відстань до 120 км на неелектрифікованих ділянці шляху.

Акумуляторний поїзд Coradia Continental BEMU компанії Alstom

Акумуляторний поїзд Coradia Continental BEMU компанії Alstom

insideevs.com

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У Німеччині потяги великої транспортної мережі перейдуть на енергію сонця

"Електрифікація залізничного транспорту набуває нової форми. Потяги Coradia Continental BEMU отримують електроенергію і заряджаються від контактного проводу, а на ділянках колії без електрики працюють від потужної автономної батареї", – повідомляє видання.

Загальна вартість контракту на виробництво і зміст поїздів, підписаного до 2032 року, становить 100 млн євро. Виробництво електричних поїздів буде налагоджене на заводі компанії в Зальцгіттері, земля Нижня Саксонія.

Елементи живлення для поїздів буде випускати акумуляторний підрозділ Alstom у французькому місті Тарбі.

Специфікація на батареї поки не представлена, але можна очікувати, що їх ємність складе кілька сотень кВт*год, чого вистачить на проходження від 80 до 120 км і експлуатацію протягом як мінімум десяти років. Зовні електричні потяги не зазнають змін у порівнянні з дизайном Coradia Continental BEMU, додасться лише батарея на даху.

Довжина потягу дорівнює 56 метрам, в ньому 150 посадочних місць, максимальна швидкість – 160 км/год. Крім стандартних електричок і нових поїздів на батареях Alstom пропонує залізничним операторам локомотиви на водневих паливних елементах, і вже підписано два контракти на випуск в цілому 41 таких поїздів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як залізничний оператор Deutsche Bahn в Німеччині планує використовувати енергію прибережних вітроелектростанцій для харчування своїх потягів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Тег
Green Oboz
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
прямо до Шепетовки? ))))))))
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