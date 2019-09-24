В Германии крупную транспортную сеть запитают от энергии ветра

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn в Германии планирует использовать энергию прибрежных ветроэлектростанций для питания своих поездов.

Об этом сообщает профильное издание RailTech, которое отмечает, что компания DB Energie, дочернее предприятие Deutsche Bahn, отвечающее за электроснабжение железнодорожной сети, будет получать "зеленую" энергию ветрогенераторов в течение пятилетнего периода, начиная с 2024 года.

Ветрогенераторы фермы Nordsee Ost innogy.com

Энергия будет поставляться с прибрежной ветроэлектростанции Nordsee Ost, состоящей из 48 турбин общей мощностью 295 мВт. Ветроферма принадлежит компании Innogy SE, которая специализируется на "зеленой энергетике" и активно инвестирует средства в возобновляемые источники энергии.

Заключенный 9 сентября договор станет первым в своем роде соглашением в Германии на промышленную поставку прибрежной (оффшорной) энергии.

"В течение следующих нескольких лет мы будем последовательно заменять существующие контракты, основанные на ископаемом топливе, возобновляемой "зеленой" энергией", - отметил Торстен Шейн, генеральный директор DB Energie.

Компания DB Energie находится во Франкфурте и является пятым по величине поставщиком энергии в стране с оборотом в 2,8 млрд евро и объемом продаж 25 тераватт-часов. Предприятие поставляет электричество для 20 000 поездов каждый день через высоковольтную сеть длиной 7900 км. Кроме того, DB Energie обеспечивает электроэнергией около 5400 железнодорожных вокзалов, а также городские поезда Берлина и Гамбурга.

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