У Tesla появился сильнейший конкурент: электрокар Маска уступил позицию лидера

Компания Porsche собирается 4 сентября представить свой первый электрокар Porsche Taycan, который должен стать прямым конкурентом Tesla Model S по ряду параметров, включая скорость зарядки.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая обещает транслировать процесс презентации на своем сайте.

В компании Porsche утверждают, что Taycan будет заряжаться в два раза быстрее, чем Model S, если зарядная станция предоставит необходимый уровень мощности.

Электрокар премиум-класса Porsche Taycan GT caranddriver.com

Сейчас мощность зарядки электрокаров Tesla составляет 135 кВт, при этом Taycan, согласно пресс-релизу компании, будет потреблять порядка 250 кВт, причем до 2021 года эту цифру планируют увеличить до 350 кВт, что позволит заряжать электрокар в течение 20 минут для 400 км пути.

В компании подчеркивают, что подобная инновация потребовала разработки оборудования, которое ранее не устанавливали на авто, и модернизации зарядных станций.

Аналитики уверены, что если компания достигнет поставленных целей, то ее заправки станут новым стандартом, пусть даже изначально на них смогут заправляться только владельцы электромобилей Porsche.

Инженеры компании также обещают функцию автоматического распознавания автомобиля на станции зарядки, что позволит заряжать аккумулятор без дополнительной аутентификации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla установила ошеломляющий рекорд и как это отразится на Украине.

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