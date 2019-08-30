У Tesla з'явився потужний конкурент: електрокар Маска поступився позицію лідера

Компанія Porsche збирається 4 вересня представити свій перший електрокар Porsche Taycan, який повинен стати прямим конкурентом Tesla Model S по ряду параметрів, включаючи швидкість зарядки.

Про це повідомляє прес-служба компанії, яка обіцяє транслювати процес презентації на своєму сайті.

У компанії Porsche стверджують, що Taycan буде заряджатися в два рази швидше, ніж Model S, якщо зарядна станція надасть необхідний рівень потужності.

Електрокар преміум-класу Porsche Taycan GT caranddriver.com

Зараз потужність зарядки електрокарів Tesla становить 135 кВт, при цьому Taycan, відповідно до прес-релізу компанії, буде споживати близько 250 кВт, до того ж до 2021 року цю цифру планують збільшити до 350 кВт, що дозволить заряджати електрокар протягом 20 хвилин для 400 км шляху.

У компанії підкреслюють, що подібна інновація вимагала розробки обладнання, яке раніше не встановлювали на авто, і модернізації зарядних станцій.

Аналітики впевнені, що якщо компанія досягне поставлених цілей, то її заправки стануть новим стандартом, нехай навіть спочатку на них зможуть заправлятися тільки власники електромобілів Porsche.

Інженери компанії також обіцяють функцію автоматичного розпізнавання автомобіля на станції зарядки, що дозволить заряджати акумулятор без додаткової аутентифікації.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla встановила приголомшливий рекорд і як це відіб'ється на Україні.

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