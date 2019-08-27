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Украина следующая? Tesla начала захватывать новые рынки сбыта

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Принадлежащая Илону Маску компания Tesla Inc. объявила о старте продаж электромобилей в Восточной Европе.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба компании, уточняя, что первыми странами станут Венгрия, Польша, Румыния и Словения.

В пресс-службе компании отметили о начале сбора заказов на поставки электромобилей Model 3, Model S и Model X.

Электромобили Tesla

Электромобили Tesla

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Стоит отметить, что ранее Tesla расширила рынок сбыта на Чехию и Исландию, причем недавно в Польше появился первый сервисный центр, и еще один будет открыт в Венгрии.

При этом Tesla уже установила 9 зарядных станций в Польше, Венгрии и Словении, однако на данный момент небольшой объем продаж электромобилей не позволяет компании создавать магазины для демонстрации автомобилей.

Примечательно, что Украины в этом списке пока нет, хотя ранее Илон Маск подтвердил появление зарядной станции Tesla Supercharger в Украине после проведенного в Киеве фестиваля электромобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Tesla установила ошеломляющий рекорд.

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Тема
электрокары
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Tesla Tesla Motors
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А хрювень хватит? А где обещанный хиперлуп? Превратился в хиперзалуп?
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