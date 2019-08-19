Первый электромобиль Porsche совершил тестовый заезд: появились зрелищные фото

Прототип серийного электрокара Porsche Taycan совершил 24-часовой заезд по тестовой трассе Нардо в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Porsche, передает Autonews. Электрокар проехал почти 3,5 тысячи километров. В заезде участвовали шесть тест-пилотов Porsche.

Электрокар шел на скорости от 195 до 215 км/ч и делал только короткие технические остановки для подзарядки аккумуляторов и смены водителей, сказано в сообщении.

Прототип серийного электрокара Porsche Taycan проехал около 3,5 тыс. км Porsche

В Porsche отмечают, что электромобили до запуска в серию, запланированного на следующий год, пройдут около 6 млн км по всему миру. Porsche Taycan укомплектуют двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси.

Электрические моторы этой модели электрического Porsche будут подобны тем, которые установлены на гибридном спортивном прототипе Porsche 919 Hybrid.

Электрокар сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Его запас хода без подзарядки составит около 500 километров.

Porsche ехал по тестовой трассе 24 часа Porsche

Официальная премьера электромобиля запланирована на 4 сентября. Porsche Taycan покажут одновременно на трех мероприятиях – в Германии, Канаде и Китае.

Авто делало только короткие технические остановки Porsche

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Porsche вошел в число самых надежных авто, согласно рейтингу J. D. Power.

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