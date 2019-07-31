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Tesla установила ошеломляющий рекорд: как отразится на Украине

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Tesla Energy установила новый рекорд в области накопления энергии за последние 3 месяца. Дальнейший рост темпов выпуска приблизит попадание энергосберегающих устройств от Tesla в Украину.

Во 2-м квартале 2019 года Tesla Energy увеличила объем выпущенных накопителей электроэнергии на 81%. При этом Tesla установила за эти 3 месяца 415 МВт*ч сберегающих мощностей, пишет Еlectrek.

Tesla установила ошеломляющий рекорд: как отразится на Украине

Всего по миру системы хранения энергии от Tesla размещены в 50 000 точках. Речь идет о системах Powerwall и Powerpack.

  • К слову, в Украине пока нет ни одного устройства Powerwall. Как рассказал корреспонденту OBOZREVATEL соучредитель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, спрос на устройства настолько велик в США, что даже в Европу поставки ограничены и купить их можно, лишь постояв в очереди. По мнению эксперта, причина такой популярности девайса – в его рыночном преимуществе перед с конкурентами, в том числе по критерию цена/качество. Судя по квартальному отчету Tesla, компания собирается наращивать темпы производства Powerwall, что является хорошей новостью для украинского потребителя.

В течение нескольких лет у Tesla не было такого роста в выпуске систем Powerwall. Причина – ограниченные поставки аккумуляторных элементов.

Но за несколько последних месяцев Panasonic, которая поставляет аккумуляторы для Tesla, увеличила свою производственную мощность на “Gigafactory 1” с 23 до 28 ГВт*ч в год. Благодаря этому Tesla смогла увеличить как производство Tesla Model 3, так и производство накопителей Powerwalls и Powerpacks.

Tesla установила ошеломляющий рекорд: как отразится на Украине

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Что же касается направление солнечной энергетики - тут Tesla показала спад. Объем установленных компанией фотоэлектрических систем в прошлом квартале снизился до 29 МВт.

Когда в 2016 году Tesla купила SolarCity, последняя была крупнейшим производителем солнечных батарей в мире, но при этом работала в убыток на протяжении всего времени существования. Tesla изменили бизнес-модель своего “солнечного” подразделения, чтобы вывести его из убытков. Но в результате снизились не только объемы выпуска, но и финансовые показатели этого направления.

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Тема
Светлая энергия
Место
США
Тег
возобновляемая энергия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Чтоб не отдать своих высот, Муха, не краснея, врёт. И лезет вон из кожи, Чтоб рейтинг вырос тоже.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Яка Тесла? Гиперлуп уже зробыли? Сохраняйте энергию в кизиках,як диды-ба ндеры
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