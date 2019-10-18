Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

Японская компания Toyota показала концепт готового к производству двухместного электрокара длиной менее 2,5 метра.
Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом производитель отмечает, что габариты машины оценят начинающие и пожилые водители.
global.toyota
Компактный ситикар на 205 мм короче и на 373 мм уже, чем известный своей миниатюрностью немецкий Smart ForTwo. Электромобиль получит запас хода в 100 км при максимальной скорости порядка 60 км/ч.
global.toyota
global.toyota
Компания планирует запустить сразу две версии, обычную и коммерческую. Последняя будет оснащена возможностью трансформации салона в зависимости от цели использования.
global.toyota
Премьера автомобиля состоится в октябре на 16-ом Токийском автосалоне.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как новый электрокар Tesla засняли во время секретных испытаний.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.