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18 октября • обновлено в 04:09
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Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

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Японская компания Toyota показала концепт готового к производству двухместного электрокара длиной менее 2,5 метра.

Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом производитель отмечает, что габариты машины оценят начинающие и пожилые водители.

Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

global.toyota

Новости
Электрокар будущего: Toyota показала шокирующий концепт

Компактный ситикар на 205 мм короче и на 373 мм уже, чем известный своей миниатюрностью немецкий Smart ForTwo. Электромобиль получит запас хода в 100 км при максимальной скорости порядка 60 км/ч.

Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

global.toyota

Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

global.toyota

Компания планирует запустить сразу две версии, обычную и коммерческую. Последняя будет оснащена возможностью трансформации салона в зависимости от цели использования.

Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

global.toyota

Премьера автомобиля состоится в октябре на 16-ом Токийском автосалоне.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как новый электрокар Tesla засняли во время секретных испытаний.

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Тема
Электротранспорт
Место
Япония
Теги
электромобили Green Oboz
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