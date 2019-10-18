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18 жовтня • оновлено в 04:10
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Toyota створила найменший електрокар-трансформер: фото

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Японська компанія Toyota показала концепт готового до виробництва двомісного електрокара довжиною менше 2,5 метра.

Про це повідомляє пресслужба компанії. При цьому виробник відзначає, що габарити автівки оцінять початківці і літні водії.

Toyota створила найменший електрокар-трансформер: фото

global.toyota

Новини
Електрокар майбутнього: Toyota показала шокуючий концепт

Компактний сітікар на 205 мм коротший та на 373 мм більш вузький, ніж відомий своєю мініатюрністю німецький Smart ForTwo. Електромобіль отримає запас ходу в 100 км при максимальній швидкості близько 60 км/г.

Toyota створила найменший електрокар-трансформер: фото

global.toyota

Toyota створила найменший електрокар-трансформер: фото

global.toyota

Компанія планує запустити відразу дві версії, звичайну і комерційну. Остання буде оснащена можливістю трансформації салону в залежності від мети використання.

Toyota створила найменший електрокар-трансформер: фото

global.toyota

Прем'єра автомобіля відбудеться в жовтні на 16-му Токійському автосалоні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як новий електрокар Tesla зняли під час секретних випробувань.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Японія
Теги
електромобілі Green Oboz
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