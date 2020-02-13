Tesla внезапно отозвала тысячи электромобилей из-за опасного скрытого дефекта

Руководство компании Teslа сообщило, что отзывает 15 тыс. электромобилей Tesla Model X на территории США и Канады из-за возможного дефекта, который может вызвать потерю управления.

Об этом сообщает The New York Times. По мнению экспертов, проблема может привести к аварии со смертельным исходом.

Электромобиль Tesla после аварии 365dm.com

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По данным издания, Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США совместно с Министерством транспорта Канады опубликовали заявление, в котором заявили о том, что на этапе производства рулевой системы автомобилей могла быть допущена неисправность. В будущем она может привести к затруднениям при управлении транспортным средством и в результате повысить вероятность аварии.

Авторы подчеркивают, что речь идет об автомобилях 2016 модельного года, произведенных не позже середины октября. Стоит отметить, что в 2018 году компания по схожей причине отозвала 123 тыс. электромобилей Model S того же года выпуска, на которых в итоге были заменены некоторые детали.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что инженеры Tesla решили обучить свои электромобили выживать на дорогах Украины.

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