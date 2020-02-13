Tesla раптово відкликала тисячі електромобілів через небезпечний прихований дефект

Керівництво компанії Teslа повідомило, що відкликає 15 тис. електромобілів Tesla Model X на території США і Канади через імовірний дефект, що може викликати втрату керування.

Про це повідомляє The New York Times. На думку експертів, проблема може призвести до смертельної аварії.

Електромобіль Tesla після аварії 365dm.com

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За даними видання, Національне управління з безпеки руху автотранспорту США спільно з Міністерством транспорту Канади опублікували заяву, в якій ідеться про те, що на етапі виробництва кермової системи автомобілів могла бути допущена несправність. У майбутньому вона може призвести до ускладнень під час керування транспортним засобом і в результаті підвищити ймовірність аварії.

Автори наголошують, що йдеться про автомобілі 2016 модельного року, вироблені не пізніш середини жовтня. Слід зазначити, що у 2018 році компанія зі схожої причини відкликала 123 тис. електромобілів Model S того самого року випуску, на яких в результаті були замінені деякі деталі.

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