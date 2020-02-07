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8 февраля • обновлено в 07:32
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Новый электромобиль Tesla побил мировой рекорд еще до выхода

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Новый электромобиль компании Tesla Model Y благодаря обновленному запасу хода в 507 км (315 миль) стал самым эффективным электрическим кроссовером в мире по рейтингу EPA.

Обь этом сообщает Electrek. Стоит отметить, что владельцем почетного титула стала полноприводная Performance версия авто.

Электромобиль Tesla Model Y

Электромобиль Tesla Model Y

https://thedriven.io

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По данным издания, Tesla сообщила, что уже начала производить Model Y с опережением графика и первые поставки клиентам начнутся в марте этого года. В своем последнем отчете о доходах Tesla также объявила, что электрический кроссовер получит увеличенный запас хода благодаря новому энергоэффективному приводу.

Впоследствии пресс-служба компании показала график, на котором сравнила параметры электрокаров, которые выпускают компании-конкуренты.

Новый электромобиль Tesla побил мировой рекорд еще до выхода

tesla.com

Стоит отметить, что EPA не делает различия для рейтинга Model Y Performance на основе различных вариантов колес. При этом Tesla представила три варианта в своем онлайн-конфигураторе: 19 дюймов, 20 дюймов и 21 дюйм, причем на сайте Tesla только 19-дюймовая версия дает запас хода в 315 миль от одной зарядки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии жители муниципалитета Грюнхайде проводят акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили Tesla
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тесла примитивная и ни на что негодная дешевка, факт. Её пиарит неграмотный сброд, а не люди за фактические достижения выбирают. Ещё и в условиях боязни инженеров ДВС, которым руки самодурством связали. Даже после того, как инженеры в рамках лживой теории энергообмена термодинамики действуют. Ведь термодинамика просто бред, точно факт. Она утверждает, что чем больше теплоты тем больше получим работы. А ДВС выдаёт в два раза лучшие характеристики, когда частоту рабочих тактов снижает по мере роста числа оборотов. Как лошадь переходит с рыси на галоп. Какие же вы жалкие и потешные, электрообезьянки. Даже все ваши миллиарды абсолютно бессильны переиначить хоть слово правды) Потейте дальше, поп-корна много:D
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