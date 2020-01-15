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15 января • обновлено в 18:27
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Tesla решила кардинально обновить свои премиальные электромобили

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Компания Tesla создала аккумулятор емкостью 85 кВт*ч для электромобилей Model S и Model X.

Об этом сообщает Electrek. Авторы издания отмечают, что пока не ясно, будет ли он предназначен для замены старых батарей, или появится в виде опции для новых авто.

Электромобили Tesla Model X и Model S

Электромобили Tesla Model X и Model S

slashgear.com

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В прошлом Tesla предлагала для своего флагманского седана Model S несколько типов батарей емкостью дот 60 до 90 кВт*ч. Начиная с 2019 года компания начала предлагать только один тип аккумулятора как для Model S, так и для Model X: 100 кВт*ч.

Аккумулятор нового типа уже появился в общедоступном каталоге запчастей компании. Один из владельцев электромобиля Tesla заявил, что хотел заменить свой старый аккумулятор из-за ошибки, и получил новую батарею емкостью 85 кВт*ч.

"К моему удивлению, теперь у меня новая батарея с зарядом ~ 92%, которая составляет 265 миль, а согласно приложению 100% – это 288 миль. Сначала я думал, что получил блок 90 кВт*ч в качестве замены, но когда я его поднял, на этикетке батареи показана деталь с 85 кВт*ч, 350 В постоянного тока (по сравнению со старым блоком 400 В постоянного тока)", – сообщил удивленный владелец.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ближайшее время в электромобилях Tesla появится функция обращения к пешеходам.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
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