Гонка между электрокарами Tesla и Porsche окончилась неожиданно

В США провели соревнования между электрокаром Tesla Model S P100D и недавно попавшем на рынок электромобилем Porsche Taycan Turbo S, в которых немецкое авто победило.

Об этом сообщает CleanTechnica. Несмотря на более высокие номинальные параметры, Tesla не смогла победить Porsche (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость о конца).

Porsche Taycan Turbo S против Tesla Model S P100D

Отметим, что в характеристиках Porsche указана максимальная скорость в 259 км/ч, однако на видео можно заметить, с какой легкость автомобиль достиг 260 км/ч. Что интересно, по техпаспорту Tesla до сотни должна разгонятся быстрее Taycan – 2,4 против 2,6 секунды. Но на дороге все оказалось наоборот.

Что касается технических характеристик электромобилей, принимавших участие в заезде, то Taycan Turbo S оснащен двумя электромоторами, суммарной мощностью 761 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. У Tesla Model S P100D силовая установка выдает 773 л.с. и 967 Нм.

Сейчас Tesla тестирует на трассе в Нюрбургринге прототип новой Model S c тремя двигателями и шасси Plaid. Как заявляет производитель, до 100 км/ч этот автомобиль будет разгонятся за 1,9 секунды. Так что противостояние электромобилей Tesla и Porsche еще далеко не окончено.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что после того, как Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трассе Нюрбургринг, руководство немецкого автогиганта заявило, что у компании в запасе есть более мощная версия спорткара.

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