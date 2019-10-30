Гонка між електрокарами Tesla і Porsche закінчилася несподівано

У США провели змагання між електрокаром Tesla Model S P100D та електромобілем Porsche Taycan Turbo S, який нещодавно потрапив на ринок та став переможцем.

Про це повідомляє CleanTechnica. Незважаючи на більш високі номінальні параметри, Tesla не змогла перемогти Porsche (щоб переглянути відео, доскрольте новину про кінця).

Porsche Taycan Turbo S проти Tesla Model S P100D

Відзначимо, що в характеристиках Porsche вказана максимальна швидкість в 259 км/год, однак на відео можна помітити, з якою легкість автомобіль досяг 260 км/год. Що цікаво, по техпаспорту Tesla до сотні повинна розганятися швидше Taycan – 2,4 проти 2,6 секунди. Але на дорозі все виявилося навпаки.

Що стосується технічних характеристик електромобілів, які брали участь в заїзді, то Taycan Turbo S оснащений двома електромоторами, сумарною потужністю 761 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. У Tesla Model S P100D силова установка видає 773 к.с. і 967 Нм.

Зараз Tesla тестує на трасі в Нюрбургринзі прототип нової Model S c трьома двигунами і шасі Plaid. Як заявляє виробник, до 100 км/год цей автомобіль буде розганятися за 1,9 секунди. Так що протистояння електромобілів Tesla і Porsche ще далеко не закінчено.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що після того, як Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трасі Нюрбургринг, керівництво німецького автогіганта заявило, що у компанії в запасі є більш потужна версія спорткара.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram