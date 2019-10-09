Украина выпустит собственный электромобиль в стиле ретросуперкара: что известно

Киевская компания "Миракл Авто" показала концепт электрического суперкара Miracle the One, который, по словам создателей, "не будет иметь аналогов в мире".
Об этом сообщает ITC. Производитель подчеркивает, что при создании инженеры руководствовались дизайном культовых Maserati F250 и Mercedes W196 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Прототип электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Технические характеристики Miracle the One повторяют параметры гоночного болида Mercedes Silver Arrow W196. При этом корпус было решено сделать из углеродного волокна.
Сравнительные характеристики авто
miracle-auto.net
Инженеры хотят оснастить Miracle the One парой электромоторов на задней оси с суммарной мощностью 220 кВт (300 л.с.) с пиковым крутящим моментом 500 Нм. Авторы подчеркивают, что каждый из моторов выдает по 10 кВт мощности на 1 кг своего веса. Источником питания будет служить аккумулятор емкостью 50 кВт∙ч, одной зарядки которого должно хватать на 500 км, утверждают создатели.
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Электрокар Miracle the One также обещают сделать практически бесшумным, однако в целях безопасности и унификации авторы добавят специальный динамик, который будет издавать звук двигателя внутреннего сгорания. По словам авторов, "громкость и тональность звука может меняться с V12 до "оппозитной двойки", либо же на звук Тысячелетнего Сокола из "Звездных войн", что должны оценить фанаты".
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Сейчас разработчики создают первую тестовую версию, которую хотят выпустить на дороги в конце 2020 года. При этом в компании планируют собрать всего 500 экземпляров, каждый из которых будет стоить прядка $100 тысяч. За доплату можно будет заказать индивидуальные надписи на педалях и панели приборов, а также дополнительный скоростной блока для временного увеличения мощности.
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
Концепт электрокара Miracle the One
miracle-auto.net
"Сейчас над проектом постоянно работает 3 инженера, еще 8 человек — на производстве. Основные компоненты, включая электродвигатели и элементы подвески, планируют закупать у европейских поставщиков, аккумуляторы — у Samsung. Некоторые элементы подвески также будут из Европы. Все остальные элементы (рама, кузов, подвеска и т.д.) и сама сборка будет производиться в Украине", - заявил основатель и главный инженер компании Александр Бабченко.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Porsche показала процесс сборки своего люксового электромобиля марки Taycan.
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