Украина выпустит собственный электромобиль в стиле ретросуперкара: что известно

Киевская компания "Миракл Авто" показала концепт электрического суперкара Miracle the One, который, по словам создателей, "не будет иметь аналогов в мире".

Об этом сообщает ITC. Производитель подчеркивает, что при создании инженеры руководствовались дизайном культовых Maserati F250 и Mercedes W196 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прототип электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Новости Новый электрокар Tesla засняли во время секретных испытаний

Технические характеристики Miracle the One повторяют параметры гоночного болида Mercedes Silver Arrow W196. При этом корпус было решено сделать из углеродного волокна.

Сравнительные характеристики авто miracle-auto.net

Инженеры хотят оснастить Miracle the One парой электромоторов на задней оси с суммарной мощностью 220 кВт (300 л.с.) с пиковым крутящим моментом 500 Нм. Авторы подчеркивают, что каждый из моторов выдает по 10 кВт мощности на 1 кг своего веса. Источником питания будет служить аккумулятор емкостью 50 кВт∙ч, одной зарядки которого должно хватать на 500 км, утверждают создатели.

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Электрокар Miracle the One также обещают сделать практически бесшумным, однако в целях безопасности и унификации авторы добавят специальный динамик, который будет издавать звук двигателя внутреннего сгорания. По словам авторов, "громкость и тональность звука может меняться с V12 до "оппозитной двойки", либо же на звук Тысячелетнего Сокола из "Звездных войн", что должны оценить фанаты".

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Сейчас разработчики создают первую тестовую версию, которую хотят выпустить на дороги в конце 2020 года. При этом в компании планируют собрать всего 500 экземпляров, каждый из которых будет стоить прядка $100 тысяч. За доплату можно будет заказать индивидуальные надписи на педалях и панели приборов, а также дополнительный скоростной блока для временного увеличения мощности.

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт электрокара Miracle the One miracle-auto.net

"Сейчас над проектом постоянно работает 3 инженера, еще 8 человек — на производстве. Основные компоненты, включая электродвигатели и элементы подвески, планируют закупать у европейских поставщиков, аккумуляторы — у Samsung. Некоторые элементы подвески также будут из Европы. Все остальные элементы (рама, кузов, подвеска и т.д.) и сама сборка будет производиться в Украине", - заявил основатель и главный инженер компании Александр Бабченко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Porsche показала процесс сборки своего люксового электромобиля марки Taycan.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!