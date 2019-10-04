Электрокары Tesla получат искусственный интеллект: что ждет владельцев

Компания Tesla решила купить стартап DeepScale, который поможет ускорить разработку искусственного интеллекта для создания полностью беспилотного электрокара.

Об этом сообщает издание Engadget. Стоимость сделки не оглашается.

Электронная панель Tesla Model X

Разработчики DeepScale известны тем, что смогли создать систему, которая облегчает работу нейронных сетей в условиях низкой ресурсной мощности, к примеру, на автомобильных процессорах и датчиках. Созданная ими технология обрабатывает данные в реальном времени, позволяя автомобилю анализировать окружающую обстановку.

Аналитики отмечают, что слияние двух компаний скорее всего является частью глобального плана Илона Маска по созданию системы полностью беспилотных и роботизированных такси. Глава Tesla еще весной 2019 года анонсировал скорый запуск миллиона полностью автономных машин, владельцы которых смогут использовать их для перевозки пассажиров.

Кроме того, специалисты DeepScale восполнят кадровые потери Tesla, которую в начале года покинуло более 10 специалистов из отдела разработки автономного управления - в профиле руководителя DeepScale Форреста Иандолы на LinkedIn уже сказано, что он "на этой неделе" присоединился к команде разработчиков автопилота Tesla и работает над самоуправляемым движением.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые приготовили для Tesla батареи нового типа, которых хватит на миллионы километров.

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