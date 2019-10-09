Україна випустить власний електромобіль у стилі ретросуперкара: що відомо

Київська компанія "Міракл Авто" показала концепт електричного суперкара Miracle the One, який, за словами творців, "не матиме аналогів у світі".

Про це повідомляє ITC. Виробник наголошує, що при створенні інженери керувалися дизайном культових Maserati F250 і Mercedes W196 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Прототип електрокара Miracle the One miracle-auto.net

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Технічні характеристики Miracle the One повторюють параметри гоночного боліда Mercedes Silver Arrow W196. При цьому корпус було вирішено зробити з вуглецевого волокна.

Порівняльні характеристики авто miracle-auto.net

Інженери хочуть оснастити Miracle the One парою електромоторів на задній осі сумарною потужністю 220 кВт (300 к.с.) із піковим крутильним моментом 500 Нм. Автори наголошують, що кожен із моторів видає по 10 кВт потужності на 1 кг своєї ваги. Джерелом живлення служитиме акумулятор ємністю 50 кВт∙год, однієї зарядки якого має вистачати на 500 км, стверджують творці.

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

Електрокар Miracle the One також обіцяють зробити практично безшумним, однак із метою безпеки та уніфікації автори додадуть спеціальний динамік, який видаватиме звук двигуна внутрішнього згоряння. За словами авторів, "гучність і тональність звуку може змінюватися з V12 до "оппозитної двійки", або ж на звук Тисячолітнього Сокола із "Зоряних воєн", що мають оцінити фанати".

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

Зараз розробники створюють першу тестову версію, яку хочуть випустити на дороги у кінці 2020 року. При цьому в компанії планують зібрати всього 500 екземплярів, кожен з яких коштуватиме прядка $100 тисяч. За доплату можна буде замовити індивідуальні написи на педалях і панелі приладів, а також додатковий швидкісний блок для тимчасового збільшення потужності.

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

Концепт електрокара Miracle the One miracle-auto.net

"Зараз над проєктом постійно працює 3 інженерів, ще 8 осіб – на виробництві. Основні компоненти, включаючи електродвигуни та елементи підвіски, планують закуповувати у європейських постачальників, акумулятори – у Samsung. Деякі елементи підвіски також будуть із Європи. Всі інші елементи (рама, кузов, підвіска і тощо) і сама збірка вироблятиметься в Україні", – заявив засновник і головний інженер компанії Олександр Бабченко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як компанія Porsche показала процес складання свого люксового електромобіля марки Taycan.

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