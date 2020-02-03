Быстрее Tesla: Nissan показала новое поколение электромобиля Leaf

В испанской Валенсии компания Nissan показала на треке гоночную версию электромобиля Leaf под кодовым названием NISMO RC.

Об этом сообщает Insideeves. Авторы подчеркивают, что максимальная скорость авто и динамика разгона позволят ему составить конкуренцию Tesla Model S.

Электромобиль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

Инженеры японского автопроизводителя снабдили электромобиль двумя электрическими двигателями, которые выдают мощность в 327 лошадиных силы и крутящий момент в 640 ньютонометров. Благодаря этому авто способно разгоняться до 100 км/ч за 3,4 сек. Объем батареи авто остался неизвестен.

Электромобиль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

При этом авто весит всего 1220 кг и оснащено специальной заниженной подвеской, которая позволяет ему лучше проходить повороты во время соревнований. Журналисты, которым удалось побывать на презентации авто, отмечают, что трековая версия электромобиля имеет мало общего с его с массовой серийной моделью.

Электромобиль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

"Опыт Nissan в качестве пионера в области электромобилей в сочетании с более чем 60-летним опытом NISMO в области автоспорта привел к созданию уникального автомобиля. Для Nissan "E" в "EV"(electric vehicle, электромобиль, - ред) также означает "Exciting" (захватывающий, - ред). Исходя из этой философии, мы создали LEAF NISMO RC. Он способен вывести острые ощущения, которые способны предоставить электромобили, на совершенно новый уровень", – заявил директор Nissan Global Motorsport Майкл Каркамо.

Электромобиль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Nissan показала концепт нового электрического кроссовера с запасом хода в 483 км и динамикой разгона за 5 секунд до 100 км/ч.

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