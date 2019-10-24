"Главный конкурент Tesla": Nissan показала электрический кроссовер Ariya

Компания Nissan на 46-ом Токийском автосалоне в 2019 году показала концепт электрического кроссовера Ariya, появление которого на рынке ожидается в 2020 году.

Об этом сообщает издание Electrek. Журналисты отмечают, что электромобиль Ariya может стать главным конкурентом кроссовера Tesla Model Y, который попадет в производство летом 2020 года.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Широкие передние крылья и тонкие светодиодные фонари спереди соединены узнаваемой решеткой V-Motion от Nissan. Широкие колесные арки вмещают 21-дюймовые колеса, а сплошная задняя фара в форме единого "лезвия" с затемненными рассеивателями тянется по всей ширине кузова

"Мы заменили обычную радиаторную решетку так называемым "щитом". В данном случае это радарный датчик и другие системы, которые помогают концепту Ariya "читать" дорожные условия и визуализировать то, чего не видит водитель", – заявил старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Электрокар получил минималистичнный интерьер благодаря интеграции всех элементов управления в сенсорный экран. Единственные физические органы управления — кнопка включения электрической силовой установки, поворотно-нажимной регулятор для 12,3-дюймового дисплея и переключатели системы климат-контроля, которые встроены в нижнюю часть панели управления. Ariya также оснастили автономной системой Nissan ProPilot 2.0, которая поддерживает автоматическое вождение.

"Благодаря размещению аккумуляторной батареи и отсутствию двигателя внутреннего сгорания у Ariya ровный пол. Поэтому у пассажиров возникает ощущение простора и открытости", – заявил Альбайса.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Также электромобиль оснастили функцией Door to Door Navigation, которая позволяет пользователю задать место назначения в своем смартфоне и передать его концепту Ariya, чтобы получать указания по маршруту от автомобильной системы навигации. Если к конечному пункту необходимо добираться пешком, то система передаст оставшуюся часть маршрута обратно на смартфон пользователя.

"У Nissan четкое видение глобальной мобильности. Концепция Ariya – это только начало, поскольку Nissan планирует переосмыслить дизайн и удовольствие от вождения с помощью архитектуры новых платформ EV. Ariya – это не концепт-кар, созданный на основе далеких идей, а скорее автомобиль, который воплощает интеллектуальную мобильность Nissan в своей основе и подчеркивает перспективу совершенно новых ощущений от вождения на горизонте", – сказал представитель компании Nissan Ясухиро Ямаучи.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Arya motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Nissan показала концепт нового электрического кроссовера с запасом хода в 483 км и динамикой разгона за 5 секунд до 100 км/ч.

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