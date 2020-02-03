Швидше за Tesla: Nissan показала нове покоління електромобіля Leaf

В іспанській Валенсії компанія Nissan показала на треку гоночну версію електромобіля Leaf під кодовою назвою NISMO RC.

Про це повідомляє Insideeves. Автори підкреслюють, що максимальна швидкість авто і динаміка розгону дозволять йому скласти конкуренцію Tesla Model S.

Електромобіль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

Інженери японського автовиробника забезпечили електромобіль двома електричними двигунами, які видають потужність в 327 кінських сили і крутний момент в 640 ньютонометрів. Завдяки цьому авто здатне розганятися до 100 км/год за 3,4 сек. Обсяг батареї авто залишився невідомим.

Електромобіль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

При цьому авто важить всього 1220 кг і оснащене спеціальною заниженою підвіскою, яка дозволяє йому краще проходити повороти під час змагань. Журналісти, яким вдалося побувати на презентації авто, відзначають, що трекові версія електромобіля має мало спільного з його з масовою серійною моделлю.

Електромобіль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

"Досвід Nissan як піонера в області електромобілів в поєднанні з більш ніж 60-річним досвідом NISMO в області автоспорту привів до створення унікального автомобіля. Для Nissan "E" в "EV"(electric vehicle, електромобіль, - ред) також означає "Exciting" (захоплюючий, - ред). Виходячи з цієї філософії, ми створили LEAF NISMO RC. Він здатний вивести гострі відчуття, які здатні надати електромобілі, на абсолютно новий рівень", – заявив директор Nissan Global Motorsport Майкл Каркамо.

Електромобіль Nissan LEAF Nismo RC insideevs.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Nissan показала концепт нового електричного кросовера з запасом ходу в 483 км і динамікою розгону за 5 секунд до 100 км/год.

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