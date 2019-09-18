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18 сентября • обновлено в 11:42
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Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара

1.1т Читать материал на украинском

Компания Nissan показала концепт нового электрического кроссовера с запасом хода в 483 км и динамикой разгона за 5 секунд до 100 км/ч.

Об этом сообщает издание Motor1, которое уточняет, что на данный момент информация об электрокаре доступна лишь представителям дилерских сетей в США.

motor1.com

motor1.com

Новости
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Новый кроссовер Nissan в случае успешного запуска может повторить достижение своего "младшего брата", Nissan Leaf, и встанет в ряд с флагманами сегмента, как Tesla Model X с запасом хода 523 км и Jaguar I-Pace проезжающим на одной зарядке порядка 377 км.

Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара

Также известно, что дилерам презентовали электромобиль, как среднеразмерный кроссовер аналогичный топливной модели Rogue (X-Trail для европейского рынка), но с внутренним пространством модели Murano.

Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара

Ожидается, что новый Nissan будет представлен во второй половине 2021 года и станет частью из восьми электрических автомобилей, которые Nissan выпустит в ближайшие годы.

Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара

Отметим, с момента запуска Leaf в 2010 году, Nissan получил значительное преимущество на рынке электромобилей, но критики говорят, что это преимущество было растрачено, что позволило другим автопроизводителям наверстать упущенное.

Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсировал выход мощного внедорожного электрокара

В то время, как Nissan продолжает выходить с Leaf на новые рынки в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, новый кроссовер также обещает быть конкурентоспособным

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Тема
электрокары
Место
США
Тег
электромобили
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