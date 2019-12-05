Найпотужніший у світі: в Європі показали агресивний електровелосипед

У Нідерландах показали найпотужніший електричний велосипед у світі Trefecta RDR зі знімним акумулятором і запасом руху 200 км.

Про це повідомляє InceptiveMind. Видання зазначає, що завдяки системі Carplay електровелосипед можна підключати до смартфона, щоб отримати в такий спосіб інформацію про пройдений кілометраж, навігації, рівень заряду тощо.

Електричний велосипед Trefecta RDR inceptivemind.com

Trefecta RDR позиціонується як позашляховик. Комфорт поїздки досягається завдяки модифікованій підвісці, новому потужному мотору і збільшеному запасу руху через більш ємний акумулятор.

Основу велосипеда становить лита рама з алюмінію, всередині якої встановлений двигун з крутним моментом 120 Нм. Залежно від комплектації, його потужність може становити 250, 500 або 920 Вт.

Електричний велосипед Trefecta RDR inceptivemind.com

Знімний акумулятор ємністю 1480 Вт/год забезпечує 200 км запасу руху. Батарея встановлюється в спеціально призначене відділення у верхній частині рами велосипеда.

Потужність двигуна передається задньому колесу через ремінну передачу й редуктор з електронним управлінням Enviolo. Маса Trefecta RDR – 34 кг.

Максимальна швидкість всіх варіантів обмежена позначкою 45 км/год. На байку встановлені дискові гальма діаметром 22 см, також є можливість вибрати між 26- або 27,5-дюймовими колесами.

Додатково опцією передбачена установка системи АБС. Модель у базовій комплектації коштуватиме 10 тис. євро.

Електричний велосипед Trefecta RDR inceptivemind.com

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