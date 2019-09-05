Skoda создала необычный электровелосипед: появилось фото

Компания Skoda создала гибридный электрический велосипед без педалей, который объединяет в себе функции скутера и самоката.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая отмечает, что у концепта пока нет классификации, но есть торговое наименование – Klement.

Концепт электровелосипеда под кодовым названием Klement skoda-storyboard.com

Предназначенный для поездок в пределах города велосипед получил раму с односторонней "подвеской", поскольку амортизация достигается за счет среднешироких шин Schwalbe Super Moto-X.

Во втулку заднего колеса встроен электромотор 4 кВт (5.4 л.с.), который разгоняет велосипед до скорости 45 км/ч.

Две съемные литий-ионные батареи имеют суммарную емкость 1.25 кВт*ч, и благодаря достаточно малому весу (25 кг) Klement на одной зарядке проходит дистанцию до 62 км.

У велосипеда нет педалей, есть только пара изменяющих свое положение подножек - наклон вперед работает как газ, наклон назад – как рекуперативный тормоз, оснащенный ABS.

Руль лишен каких-либо рычагов и переключателей, лишь в центре находится управляющая освещением, индикаторами и звонком кнопка.

Чтобы контролировать состояние батареи и скорость велосипеда, к раме необходимо прикрепить смартфон и скачать приложение.

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