На уровне Tesla: в Пекине показали уникальный электрический седан

В Китае компания BYD анонсировала премьеру электрического седана Han, который окажется "самым крупным и дорогим" в своем классе.

Об этом сообщает Insideeves со ссылкой на данные, полученные в сертификационной базе Министерства промышленности Китая. По данным СМИ, авто получит новую литиево-железофосфатную батарею LFP с увеличенной емкостью.

Электромобиль BYD Han insideevs.com

Создатели электрокара утверждают, что Han получит "выдающийся коэффициент аэродинамического сопротивления" 0,233. "Инженеры авто превзошли Geely Geometry A (0,237), Xpeng P7 (0,236), GAC Aion S (0,245) и даже концепт ID. Space Vizzion (0,279). Tesla Model 3 и Audi A4 тоже имеет показатель 0,23, однако впереди Mercedes A-класса (0,22) и лифтбек Lightyear One из Нидерландов (0,20)", – отмечает издание.

Электромобиль BYD Han insideevs.com

Других официальных подробностей пока нет, однако китайскому изданию Autohome удалось получить новую информацию.

По предварительной информации, базовая электрическая версия будет иметь один мотор мощностью 222 л.с. на задней оси. Двухмоторная полноприводная модификация сможет похвастать суммарной отдачей 272 л.с., а предполагаемый пробег на одной зарядке составит 450 км.

Электромобиль BYD Han insideevs.com

Что касается гибридной модификации, то она будет иметь двухлитровую бензиновую турбочетверку мощностью 192 л.с., а компанию ей составит 245-сильный электромотор. Не исключено, что позже в линейке появится еще более мощная версия седана.

Больше деталей о модели компания BYD раскроет на Пекинском автосалоне, который пройдет во второй половине апреля. По предварительной информации, именно там состоится премьера семейства Han.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla показала первые электромобили марки Model 3, которые были изготовлены на фабрике Gigafactory в китайском Шанхае.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал