На рівні Tesla: в Пекіні показали унікальний електричний седан

У Китаї компанія BYD анонсувала прем'єру електричного седана Han, який виявиться "найбільшим і дорогим" в своєму класі.

Про це повідомляє Insideeves з посиланням на дані, отримані в сертифікаційній базі Міністерства промисловості Китаю. За даними ЗМІ, авто отримає нову літієво-залізофосфатну батарею LFP зі збільшеною ємністю.

Електромобіль BYD Han insideevs.com

Творці електрокара стверджують, що Han отримає "видатний коефіцієнт аеродинамічного опору" 0,233. "Інженери авто перевершили Geely Geometry A (0,237), Xpeng P7 (0,236), GAC Aion S (0,245) і навіть концепт ID. Space Vizzion (0,279). Tesla Model 3 і Audi A4 теж має показник 0,23, однак попереду Mercedes A-класу (0,22) і ліфтбек Lightyear One з Нідерландів (0,20)", – відзначає видання.

Електромобіль BYD Han insideevs.com

Інших офіційних подробиць поки немає, проте китайському виданню Autohome вдалося отримати нову інформацію.

За попередніми даними, базова електрична версія буде мати один мотор потужністю 222 к.с. на задній осі. Двомоторна повнопривідна модифікація зможе похвалитися сумарною віддачею 272 л.с., а передбачуваний пробіг на одній зарядці складе 450 км.

Електромобіль BYD Han insideevs.com

Що стосується гібридної модифікації, то вона буде мати дволітрову бензинову турбочетверку потужністю 192 к.с., а компанію їй складе 245-сильний електромотор. Не виключено, що пізніше в лінійці з'явиться ще більш потужна версія седана.

Більше деталей про модель компанія BYD розкриє на Пекінському автосалоні, який пройде в другій половині квітня. За попередньою інформацією, саме там відбудеться прем'єра сімейства Han.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla показала перші електромобілі марки Model 3, які були виготовлені на фабриці Gigafactory в китайському Шанхаї.

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