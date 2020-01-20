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20 января • обновлено в 18:47
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"Продай или сдай на металлолом": украинцам рассказали про электромобили в Китае

1.6т
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Власти китайского города Санья на Хайнане запретили регистрацию авто с бензиновыми двигателями, и до конца года планируют перевести весь транспорт на электромобили.

Об этом написал на своей странице в Facebook известный журналист и волонтер Андрей Боечко, который путешествовал вместе со SkyUp. По его словам, впервые регистрацию бензиновых авто запретили еще три года назад.

"Продай или сдай на металлолом": украинцам рассказали про электромобили в Китае

bbntimes.com

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"В конце этого года в Санья не останется ни одного транспортного средства, работающего на бензине или дизельном топливе. Имеешь такую машину – продай или сдай на металлолом", – написал он.

В будущем по улицам города будут ездить только электромобили, отмечает Боечко. "Уже сейчас более 70% всего транспорта – электрический", – подчеркнул журналист.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что немецкая компания Mercedes-Benz и китайский автопроизводитель Geely анонсировали начало совместного производства электромобилей Smart в Китае.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Китай
Теги
Green Oboz электромобили
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отличная новость! Да, твари русские? Нефтесосы,как перспективы?
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