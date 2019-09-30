Путешествия "вслепую" и караоке: Tesla обновила электрокары множеством новых функций

Компания Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для своих электромобилей, предлагая владельцам улучшения автопилота и несколько развлекательных опций.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Бортовой компьютер электрокаров также получил доступ к сервисам Spotify Premium, YouTube, Netflix, Hulu.

Демонстрация "песенного режима" на бортовом компьютере Tesla twitter.com

"Software Version 10.0 – наше самое большое обновление программного обеспечения. Мы поднимаем планку того, что люди ожидают от своих автомобилей, благодаря новым функциям развлечений, игр, музыки и удобств, разработанных для того, чтобы сделать ваш автомобиль более функциональным, а также сделать время, проведенное в вашем автомобиле, более увлекательным", – говорится в заявлении компании.

Автопилот электрокаров получил обновление Smart Summon, которая расширяет возможности существующих функций и позволяет дистанционно парковать электромобиль, или заставить авто подъехать до входа в магазин с парковочного места. При этом использовать Smart Summon можно только в том случае, если машина находится в прямой видимости и в пределах действия Bluetooth-сигнала телефона.

"Это идеальная функция для использования, если у вас в руках переполненная корзина или ребенок-непоседа, или вы просто не хотите идти к своей машине под дождем. Клиенты, у которых был ранний доступ к Smart Summon, заявили, что были в восторге от момента, когда их машина сама подбирает своего водителя для начала путешествия", - отмечают в заявлении компании.

В навигатор электрокаров также добавили функции случайных поездок и поиска места, где можно перекусить. Кнопки "Мне повезет" и "Я хочу есть" позволяют построить маршрут к находящейся неподалеку достопримечательности или до ближайшего кафе.

В бортовой компьютер добавили возможность смотреть полноэкранное видео с поддержкой YouTube, Netflix и Hulu (причем смотреть видео можно, только припарковав автомобиль), и функцию караоке, которая во время езды будет выводить на экран тексты проигрываемых песен.

Также на встроенном в Tesla планшете теперь можно поиграть в известный своей сложностью и ретро-стилистикой платформер Cuphead. Для игры потребуются стальные нервы и подключенный к навигатору игровой контроллер.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что электромобили Tesla начнут оснащать системой оповещения пешеходов.

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