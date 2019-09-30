Подорожі "наосліп" і караоке: Tesla оновила електрокари безліччю нових функцій

Компанія Tesla випустила нову версію програмного забезпечення для своїх електромобілів, пропонуючи власникам покращення автопілота і кілька розважальних опцій.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Бортовий комп'ютер електрокарів також отримав доступ до сервісів Spotify Premium, YouTube, Netflix, Hulu.

Демонстрація "пісенного режиму" на бортовому комп'ютері Tesla twitter.com

"Software Version 10.0 – наше найбільше оновлення програмного забезпечення. Ми піднімаємо планку того, що люди очікують від своїх автомобілів, завдяки новим функціям розваг, ігор, музики і зручностей, розроблених для того, щоб зробити ваш автомобіль функціональнішим, а також зробити час, проведений у вашому автомобілі, захопливішим", – йдеться у заяві компанії.

Автопілот електрокарів отримав оновлення Smart Summon, яке розширює можливості наявних функцій і дозволяє дистанційно паркувати електромобіль, або змусити авто під'їхати до входу в магазин з паркувального місця. При цьому використовувати Smart Summon можна лише в тому випадку, якщо машина перебуває у прямій видимості і в межах дії Bluetooth-сигналу телефону.

"Це ідеальна функція для використання, якщо у вас у руках переповнений кошик або невгамовна дитина, або ви просто не хочете йти до своєї машини під дощем. Клієнти, у яких був ранній доступ до Smart Summon, заявили, що були у захваті від моменту , коли їхня машина сама підбирає свого водія для початку подорожі", – зазначають у заяві компанії.

У навігатор електрокарів також додали функції випадкових поїздок і пошуку місця, де можна перекусити. Кнопки "Мені пощастить" і "Я хочу їсти" дозволяють побудувати маршрут до найближчої пам'ятки чи до найближчого кафе.

У бортовий комп'ютер додали можливість дивитися повноекранне відео з підтримкою YouTube, Netflix і Hulu (причому дивитися відео можна, тільки припаркувавши автомобіль), і функцію караоке, яка під час їзди виводитиме на екран тексти пісень.

Також на вбудованому в Tesla планшеті тепер можна пограти у відомий своєю складністю і ретростилістикою платформер Cuphead. Для гри потрібні сталеві нерви і підключений до навігатора ігровий контролер.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що електромобілі Tesla почнуть оснащувати системою сповіщення пішоходів.

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