Немецкий автогигант решил отказаться откажется от бензиновых машин

Руководство немецкого концерна Daimler, в состав которого входит компания Mercedes-Benz, заявило об остановке всех будущих разработок бензиновых двигателей.

Об этом сообщает профильное издание Electrek, которое ссылается на заявление главы разработки Daimler Маркуса Шефера, заявившего, что концерн будет сосредоточен исключительно на создании электрических силовых агрегатов.

Mercedes-Benz F 015 Luxury youtube.com

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"Будущее автомобильной промышленности сугубо электрическое. Концерн Daimler полностью переходит на создание электромоторов для своих будущих моделей", - заявил Шефер.

По его словам, Daimler готовится представить новое поколение двигателей внутреннего сгорания который будет установлен в E- и S-классе, однако оно может стать последним для концерна.

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Также Шефер отметил, что в настоящее время у Daimler нет планов на будущую разработку бензиновых двигателей, хотя он отмечает, что приоритеты все же могут измениться.

Однако сейчас основное внимание уделяется созданию исключительно электрических моторов.

Тем временем Mercedes-Benz переключается на электрическую стратегию развития: ранее біл представлен электрический кроссовер EQC, а вскоре будут показаны EQB и седан представительского класса EQS.

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