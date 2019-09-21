Німецький автогігант відмовиться від бензинових машин

Керівництво німецького концерну Daimler, до складу якого входить компанія Mercedes-Benz, заявило про зупинку всіх майбутніх розробок бензинових двигунів.

Про це повідомляє профільне видання Electrek, що посилається на заяву глави розробки Daimler Маркуса Шефера, який анонсував плани концерну зосередитись виключно на створенні електричних силових агрегатів.

Mercedes-Benz F 015 Luxury youtube.com

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"Майбутнє автомобільної промисловості суто електричне. Концерн Daimler повністю переходить на створення електромоторів для своїх майбутніх моделей", - заявив Шефер.

За його словами, Daimler готується представити нове покоління двигунів внутрішнього згоряння який буде встановлений в E- і S-класі, однак воно може стати останнім для концерну.

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Також Шефер зазначив, що в даний час у Daimler немає планів на майбутню розробку бензинових двигунів, хоча він відзначає, що пріоритети все ж можуть змінитися.

Однак зараз основна увага приділяється створенню виключно електричних моторів.

Тим часом Mercedes-Benz перемикається на електричну стратегію розвитку: раніше був представлений електричний кросовер EQC, а незабаром будуть показані EQB і седан представницького класу EQS.

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