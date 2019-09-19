BMW решила отказаться от продажи электрокара-бестселлера

Компания BMW постепенно сократит количество выпускаемых электромобилей i3, чтобы запустить в производство электрокар нового поколения.

Об этом сообщает портал BmwBlog со ссылкой на заявление Питера Ноту, члена совета директоров BMW, ответственного за продажи и маркетинг, который утверждает, что у компании нет планов выпускать преемника i3.

BMW i3 120Ah 2019 года выпуска cars.co.za

Увидевший свет шесть лет назад первый электромобиль BMW за годы получил несколько обновлений, увеличенную емкость батареи и повышение запаса хода. При этом i3 остается единственным электромобилем с карбоновым шасси, который находится в среднем ценовом диапазоне.

Выпуск i3 будет прекращен в следующем году, при этом в первой половине текущего года его мировые продажи выросли на 21%.

В Украине BMW i3 вышел на третье место по объемам продаж электрокаров (243 шт.): первое место по продаже занимает Nissan Leaf (2 207 шт.), на втором месте расположилась Tesla Model S, 384 авто.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Франции начали делать электромобили из старых машин

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